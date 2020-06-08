Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) готовит Манифест, в котором будут представлены итоги развития белорусского предпринимательства за 29 лет и его нерешенные проблемы.

«Все, что сформировано предпринимателями в Беларуси, создано без бюджетных инвестиций и при минимальной государственной поддержке. Инфраструктура поддержки предпринимательства еще не развита, не обладает необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами», - отмечают в РКП.

Что касается нерешенных вопросов, то их, по мнению бизнес-сообщества, немало.

Во-первых, это доверие и сотрудничество. В Беларуси не создана обстановка доверия, сотрудничества и поощрения предпринимательской инициативы. Отсутствует необходимая кооперация, сотрудничество между малым, средним и крупным бизнесом. Не развиты аутсорсинг и промышленная субконтрактация, недостаточен доступ к финансам, сырью и материалам.

Кроме того, не упорядочена система громоздких административных процедур, не создан ее электронный ресурс, не реализовано полноценно внедрение принципа «одного окна» в районных, областных исполнительных комитетах, министерствах и ведомствах.

Не создана стимулирующая налоговая система. В стадии формирования находится развитие добросовестной честной конкуренции и проведения прозрачных тендеров при закупках на территории Беларуси и ЕАЭС.

Во-вторых, налоговая система. Налоги Беларуси с точки зрения предпринимателей, несмотря на внедренные новации налоговой системы в последней редакции Налогового кодекса Республики Беларусь, не содействуют развитию экономического потенциала бизнеса и страны, конкурентоспособности и дальнейшему развитию субъектов хозяйствования в условиях многофакторного, многовекторного мирового экономического кризиса и изменений потребительского спроса.

Конфедерация предлагает создать механизмы вовлечения всех граждан в экономические интересы страны – поэтапную реализацию системы БАЗОВОГО ДОХОДА (можно начинать хотя бы с 10-50 рублей в месяц по итогам месяца или года). Население должно видеть свой личный интерес в результатах хозяйственной деятельности Беларуси не только в контексте получения социальных благ – бесплатного образования, здравоохранения, социальных гарантий, пособий, но и в денежном выражении.

Конфедерация предлагает создать «Земельный сертификат», наделить каждого гражданина номинально или фактически 5 га земли или лесных угодий, учредить «Земельный банк» как оператора.

Необходимо коренное изменение налоговой системы Беларуси в условиях кризиса, цифровой трансформации экономики и всех сфер жизни. Высокие налоги не должны быть барьером для привлечения внешних инвестиций и ресурсов, создания новых предприятий и организации их деятельности. Особенно в первые 2-3 года с момента учреждения. Налоги в Беларуси должны быть фактором конкурентоспособности страны и стимулом для привлечения партнеров и инвесторов.

В-третьих, регуляторная среда и нормативная база. Следует отметить, что большинство принимаемых решений по регулированию предпринимательства, носят половинчатый характер и не системны. Не в полной мере выполняется и реализуется директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» от 31 декабря 2010 года.

В Беларуси не реализованы полноценно положения декрета № 7 «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 2017 года и планы по ее выполнению. Медленно и непоследовательно реализуется Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года «Беларусь – страна успешного предпринимательства». Многие предложения делового сообщества еще не учтены.

В-четвертых, система образования и освоения предпринимательских навыков. В Беларуси еще не удалось создать современную систему дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования, образования «Третьего возраста», соответствующую потребностям развития экономики и деловой практики. Большие недоработки существуют в освоении основных экономических понятий рынка, экономической и социальной инициативы, инфраструктуры, институтов, самоуправления, активизма, волонтерства в структурах организаций бизнеса, гражданского общества, международных организаций.

Существует много барьеров на пути развития бизнес-образования и внедрения авторских, менторских, коучинговых программ, наличий избыточных требований сертификации и лицензирования. Не получили развитие и поощрение ученические компании (в школах и колледжах), студенческие инициативы, массовые соревнования и конкурсы по профессиям.

Молодежь готова к инновациям, что подтверждается ее интересом к стартапам, различного рода состязаниям и конкурсам, квестам, хакатонам и иным мероприятиям делового сообщества, которые посвящены развитию предпринимательства, IT-сферы, робототехники, познавательно-игровой сферы, основанию собственного бизнеса.

В-пятых, создание общегосударственной структуры развития предпринимательства, как драйвера белорусской экономики. Развитием и поддержкой деловой инициативы предпринимательства должны заниматься на общегосударственном и местном уровнях все ветви власти, все министерства и ведомства (не только Министерство экономики, МАРТ и Национальный банк). Принятые антикризисные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 малоэффективны, недостаточны и медленно внедряются. Предприниматели выражают неудовлетворение и недовольство. Проявляются депрессия и пессимизм среди учредителей и владельцев бизнесов – это показывают исследования аналитических центров BEROC, АЦ «Стратегия», центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ, ежегодные исследования «Индекс делового оптимизма» конфедерации и др.

Необходим больший доступ предпринимателей к участию в государственных программах и программах Союзного государства России и Беларуси.

По мнению бизнес-сообщества, государство очень мало работает по поддержке имиджа предпринимательства как в Беларуси, так и за ее пределами. Пока еще большая часть ресурсов и внимания уделяется убыточным предприятиям промышленности и агропромышленного комплекса государственной формы собственности. Отсутствует внятная промышленная политика государства. Недостаточно внимания уделяется внедрению в национальную экономику инноваций, разработок в области новых материалов, энергетики, искусственного интеллекта, информационных, нано-и биотехнологий. Даже то, что разрабатывается растущим IT-сектором, не находит применения в стране. Между государственным и частным секторами экономики не преодолены разрывы, не налажено должное сотрудничество, кооперация, аутсорсинг, субконтрактация, поддержка оборудованием и ресурсами. Это приводит к неэффективности экономики в целом, недополучению возможной выгоды и преимуществ для Беларуси.

Диалог бизнеса и власти в Беларуси находится в фазе развития. Недостаточно развивается социальный диалог и социальное партнерство. Особую тревогу вызывает формальное, поверхностное обсуждение инициатив и обращений делового сообщества, законопроектов и анализ правоприменительной практики. Реально не внедрены законодательно предписанные нормы оценки регулирующего воздействия (ОРВ), объективная экспертиза и независимая оценка проектов.

Созданы общественно-консультативные советы (ОКС), но при ряде министерств и ведомств работают нерегулярно и неэффективно. Некоторые вообще не проводили заседаний в течение года. Промышленники и предприниматели даже не знают об их существовании. На сайтах Министерств не размещены контактные данные членов ОКС. Неэффективно и формально работают ОКС и советы по развитию предпринимательства на региональном уровне. У ряда руководителей ОКС (как правило, представители госструктур) проявляется недостаточная активность и ответственность, отсутствуют заместители со стороны делового сообщества.

Отсутствует госконтроль за выполнением регламентов и положений об их деятельности. Формально проводятся общественные слушания законопроектов и ведомственных нормативных актов. Предложения делового сообщества игнорируются, и при окончательном принятии решений проекты вносятся на утверждение без согласования и публичного обсуждения, без экспертных оценок ведущих союзов и ассоциаций (этим особенно отличается Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Минздрав и др.).

В текстах ежегодных Национальных платформ бизнеса Беларуси 2006-2018 годов (www.rce.by), в резолюциях девятнадцати ассамблей деловых кругов, сотен бизнес-форумов, собраний объединений промышленников и предпринимателей, деловых клубов сформулированы тысячи предложений. Многие предложения госорганами рассматривались поверхностно либо полностью проигнорированы без обоснования и аргументации.

В работе правительства, парламента, исполкомов, советов депутатов не распространена практика регулярного приглашения предпринимателей, лидеров бизнеса и гражданского общества для представления своих позиций и участия в обсуждениях. Это снижает уровень диалога, информированности делового сообщества, выработки и реализации принятых решений. Недостаточное внимание направлено на развитие реальной системы государственно-частного партнерства (ГЧП) и публично-частного диалога (PPD). В стране существует только один официальный проект ГЧП, а должны быть десятки и сотни. Это позволило бы привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций, укрепить экономический потенциал страны и инфраструктуру.

Республиканская конфедерация предпринимательства, как и другие бизнес-ассоциации, готова продвигать данные инициативы и проекты.