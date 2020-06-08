Ученые БГУ разработали уникальный ветеренарный препарат «Диоксилин-гель» для лечения и профилактики мастита у коров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, разработка не имеет отечественных аналогов.

Беспрерывное использование машинного доения часто приводит к возникновению на сосках коров микротрещин, что может спровоцировать появление мастита – воспаление молочной железы. «Диоксилин-гель» благодаря содержанию комплекса в виде антибиотика и антисептика в низких концентрациях борется с воспалительным процессом и оказывает профилактическое воздействие. Препарат представляет собой полимерный гидрогель, который при нанесении на вымя животного быстро высыхает, образуя пленку, которая обеспечивает длительное воздействие активных компонентов на инфицированные очаги, а также защищает от вредного внешнего воздействия. Гель не является токсичным для животных и не влияет на качество молока.

Результаты исследования, проведенного на базе Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, показали, что регулярное применение лекарственного средства сокращает численность маститного стада на 10%.

Разработчиками ветеринарного препарата выступили сотрудники лаборатории химии полисахоридов НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника Николая Юркштовича. В настоящее время «Диоксилин-гель» прошел клинические испытания, а его производство организовано на базе Минского завода ветеринарных препаратов.