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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ВЕТПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА У КОРОВ
16:09 08.06.2020
Ученые БГУ разработали уникальный ветеренарный препарат «Диоксилин-гель» для лечения и профилактики мастита у коров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, разработка не имеет отечественных аналогов.
Беспрерывное использование машинного доения часто приводит к возникновению на сосках коров микротрещин, что может спровоцировать появление мастита – воспаление молочной железы. «Диоксилин-гель» благодаря содержанию комплекса в виде антибиотика и антисептика в низких концентрациях борется с воспалительным процессом и оказывает профилактическое воздействие. Препарат представляет собой полимерный гидрогель, который при нанесении на вымя животного быстро высыхает, образуя пленку, которая обеспечивает длительное воздействие активных компонентов на инфицированные очаги, а также защищает от вредного внешнего воздействия. Гель не является токсичным для животных и не влияет на качество молока.
Результаты исследования, проведенного на базе Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, показали, что регулярное применение лекарственного средства сокращает численность маститного стада на 10%.
Разработчиками ветеринарного препарата выступили сотрудники лаборатории химии полисахоридов НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника Николая Юркштовича. В настоящее время «Диоксилин-гель» прошел клинические испытания, а его производство организовано на базе Минского завода ветеринарных препаратов.
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