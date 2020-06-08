ГПО «Белоруснефть» прокачало первую партию бензина АИ-95 через магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк-Фаниполь» от нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Витебской области до фанипольской нефтебазы в Минской области.

Как сообщает портал neft.by, именно сюда и была доставлена первая партия АИ-95 – более шести с половиной тысяч тонн. Путь составил 292 километра. Такова протяженность линейной части магистрального нефтепродуктопровода.

«Начинается он на головной нефтепродуктоперекачивающей станции «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть-Дружба», проходит через Витебскую и Минскую области, в том числе есть отвод на склад хранения нефтепродуктов в Крулевщине (Витебский регион) и заканчивается в Фаниполе, на нефтебазе предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», - говорится в сообщении.

В мае состоялась первая прокачка 95 бензина. До этого по продуктопроводу последовательно доставлялось дизельное топливо и АИ-92. Теперь добавился третий продукт.

С начала запуска магистрального трубопровода прошло почти полтора года. Первая партия дизеля была прокачана в январе 2019-го.

Нефтепродуктопровод «Новополоцк-Фаниполь» позволяет оперативно и с наименьшими затратами поставлять дизельное топливо и бензин. Нефтепродукты в течение суток попадают на нефтебазу, которая работает круглосуточно, а затем на АЗС и оптовым потребителям.

Работает трубопровод по схеме последовательной перекачки, то есть разные вида топлива перекачиваются определенными объемами поочередно. Объект полностью автоматизирован. Ведется постоянное наблюдение. На всех пунктах контроля установлены видеокамеры. Линейные задвижки подключены к системе телеуправления, и могут автоматически закрываться в случае срабатывания системы обнаружения утечки.

Склад хранения нефтепродуктов «Фаниполь», несмотря на свое географическое расположение, обеспечивает топливом заправки «Белоруснефти» не только Минской области и столицы. Но и регионов, которые находятся от него в радиусе 100 километров. Это Брестская область, отдельные районы Гродненской и Могилевской областей. На АЗС компании топливо доставляет предприятие «Белоруснефть-Транс».

Эта организация оказывает транспортные услуги и другим компаниям, работающим на розничном рынке нефтепродуктов Беларуси.

Склад хранения нефтепродуктов в Фаниполе, который принадлежит предприятию «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», самый крупный в стране. И считается стратегически важным. Так как связан продуктопроводом с НПЗ, как и еще две нефтебазы «Белоруснефти» – в Мозыре и Новополоцке. То есть, по сути, они являются центральными пунктами отгрузки нефтепродуктов оптовым покупателям и в сеть АЗС компании.