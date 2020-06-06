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ЭКОНОМИКА РБ
РКП ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 28 МАЯ ДАТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСПРАЗДНИКА - «ДНЕМ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
15:00 08.06.2020
Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) предлагает утвердить 28 мая как дату профессионального государственного праздника — «День белорусского предпринимателя». Это инициатива будет отражена в готовящемся Манифесте, в котором РКП представит итоги развития белорусского предпринимательства за 29 лет.
Как напоминают в РКП, обсуждение необходимости профессионального праздника предпринимателей, как творческой, креативной, массовой профессии началось еще в 1991 году, после принятия «Закона о предпринимательстве в Республике Беларусь». В этом же году, 13 июня, был учрежден Белорусский союз предпринимателей (БСП), первым президентом которого стал Владимир Карягин (ныне почетный председатель). С 1992 года по предложению БСП деловыми союзами и ассоциациями инициативно отмечается День возрождения белорусского предпринимательства — 15 июня.
«Сегодня в Беларуси отмечается более 80 профессиональных праздников. В основном это праздники работников силовых структур, контрольно-надзорных органов и некоторых профессий (в торговле, медицине, строительстве, связи, транспорте, бытовом обслуживании). Поразительно! До сих пор предприниматели не имеют своего профессионального праздника», - отмечают в РКП.
В то же время в Беларуси более 600 тысяч владельцев, учредителей, руководителей МСП и индивидуальных предпринимателей. Вместе с членами семей — это более 3 млн. граждан. К ним следует добавить свыше 50 тысяч ремесленников и более 50 тысяч «самозанятых» — их представители также не имеют собственного праздника, хотя интересы соответствуют предпринимательским, как субъектов деловой инициативы.
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