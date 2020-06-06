ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РКП ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 28 МАЯ ДАТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСПРАЗДНИКА - «ДНЕМ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»


15:00 08.06.2020

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) предлагает утвердить 28 мая как дату профессионального государственного праздника — «День белорусского предпринимателя». Это инициатива будет отражена в готовящемся Манифесте, в котором РКП представит итоги развития белорусского предпринимательства за 29 лет.

Как напоминают в РКП, обсуждение необходимости профессионального праздника предпринимателей, как творческой, креативной, массовой профессии началось еще в 1991 году, после принятия «Закона о предпринимательстве в Республике Беларусь». В этом же году, 13 июня, был учрежден Белорусский союз предпринимателей (БСП), первым президентом которого стал Владимир Карягин (ныне почетный председатель). С 1992 года по предложению БСП деловыми союзами и ассоциациями инициативно отмечается День возрождения белорусского предпринимательства — 15 июня.

«Сегодня в Беларуси отмечается более 80 профессиональных праздников. В основном это праздники работников силовых структур, контрольно-надзорных органов и некоторых профессий (в торговле, медицине, строительстве, связи, транспорте, бытовом обслуживании). Поразительно! До сих пор предприниматели не имеют своего профессионального праздника», - отмечают в РКП.

В то же время в Беларуси более 600 тысяч владельцев, учредителей, руководителей МСП и индивидуальных предпринимателей. Вместе с членами семей — это более 3 млн. граждан. К ним следует добавить свыше 50 тысяч ремесленников и более 50 тысяч «самозанятых» — их представители также не имеют собственного праздника, хотя интересы соответствуют предпринимательским, как субъектов деловой инициативы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2020
валюта курс
EUR 2.7028
USD 2.3810
RUB 3.4695
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6836 -0.0192
USD 2.3732 -0.0079
RUB 3.4764 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6820
USD 2.3720 2.3750
RUB 3.4730 3.4820
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.1000 68.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте