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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРЯДКА 1,6 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОБРАТИЛИСЬ В МИНГОРИСПОЛКОМ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ
14:51 08.06.2020
Порядка 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Минский горисполком за поддержкой по указу № 143. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск.Официально».
Согласно информации, из них почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.
За отсрочкой, рассрочкой и налоговым кредитом обратились 239 представителей бизнеса, снижением налога на недвижимость и земельного налога – 191, снижением арендной платы за земельные участки - 87.
Как сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения.
«Работа по реализации указа главы государства N143 в столице продолжается. Разработан алгоритм получения поддержки субъектами хозяйствования, которые осуществляют определенные виды экономической деятельности. Со всеми необходимыми документами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома», - сказал чиновник.
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