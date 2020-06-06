Порядка 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Минский горисполком за поддержкой по указу № 143. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск.Официально».

Согласно информации, из них почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.

За отсрочкой, рассрочкой и налоговым кредитом обратились 239 представителей бизнеса, снижением налога на недвижимость и земельного налога – 191, снижением арендной платы за земельные участки - 87.

Как сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения.

«Работа по реализации указа главы государства N143 в столице продолжается. Разработан алгоритм получения поддержки субъектами хозяйствования, которые осуществляют определенные виды экономической деятельности. Со всеми необходимыми документами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома», - сказал чиновник.