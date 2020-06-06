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ЭКОНОМИКА РБ


«КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ГОТОВИТСЯ ВЫПУСТИТЬ НА РЫНОК НЕТИПИЧНУЮ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ НОВИНКУ


14:22 08.06.2020

Бобруйская фабрика «Красный пищевик» готовится выпустить на рынок нетипичную для кондитерской фабрики новинку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, предприятие разработало мороженое торговой марки «Большая медведица», которое скоро появится в продаже.

«Мы очень долго готовились к этому событию. Выпуская на рынок «Большую медведицу», мы хотим, чтобы, пробуя наше мороженое, покупатели только и смогли сказать «Вау!», – рассказали на «Красном пищевике». – Хочется, чтобы с «Большой медведицей» у сладкоежек ассоциировались лишь самые лучшие воспоминания и чудесные моменты жизни».

Три пломбира (ванильное в стаканчике, шоколадный пломбир в стаканчике, ванильный пломбир в сахарном рожке) и эскимо на палочке – вот какой ассортимент ожидает белорусов этим летом.

«Любой наш продукт обладает рядом качеств, которые его выделяют. Это уникальная технология приготовления, исключительная натуральность, яркая и стильная упаковка, разнообразие, «вкусная» цена и многое другое, – рассказал директор фабрики «Красный пищевик» Сергей Анюховский. – На любом этапе «Большая медведица» будет лучшей, поскольку традиции качества и вкуса для нас всегда приоритетны. Например, не каждое мороженое может похвастаться тем, что в его составе нет ни капли воды – только натуральное молоко».

К слову, это только первый шаг длинного пути: останавливаться на достигнутом «Красный пищевик» не планирует.
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