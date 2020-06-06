В январе-мае 2020 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 3131 гражданином Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20,5%.

Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 1554 плательщикам, составила свыше 1,9 млн рублей.

В то же врем, 32 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 123,9 тыс. рублей.

Наибольшая сумма годового дохода в размере 290,2 тыс. рублей, указана физическим лицом в декларации, в связи с получением дохода за границей, ему же предъявлена самая большая сумма налога к уплате – 37,7 тыс. рублей.