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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
14:09 08.06.2020
В январе-мае 2020 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 3131 гражданином Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20,5%.
Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 1554 плательщикам, составила свыше 1,9 млн рублей.
В то же врем, 32 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 123,9 тыс. рублей.
Наибольшая сумма годового дохода в размере 290,2 тыс. рублей, указана физическим лицом в декларации, в связи с получением дохода за границей, ему же предъявлена самая большая сумма налога к уплате – 37,7 тыс. рублей.
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