ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО ИП "МЮНИКС" ООО БУДЕТ АКТИВНЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ


13:25 08.06.2020

Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько во время посещения ИП "Мюникс" ООО нацелил руководство предприятия активнее заниматься маркетингом на внутреннем и внешнем рынках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, предприятие производит различные виды бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения: бумага-основа из целлюлозы, бумага-основа из макулатуры, с последующей переработкой в потребительский формат: туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца.

В 2014 году предприятие прошло полную модернизацию: установлено новое современное оборудование, переобучен и набран высококвалифицированный инженерно-технический персонал, расширены и отлажены логистические процессы.

В настоящее время предприятие приступило к новому этапу модернизации.

"Совершенствовать технологии производства необходимо постоянно, чтобы быть конкурентным и экономически эффективным, - отметил Михаил Касько. - Вы приняли это решение своевременно, главное - не затягивать со сроками и заранее прорабатывать вопросы сбыта той продукции, которую вы получите на обновленном производстве".

Продукция санитарно-гигиенического назначения востребована всегда, но при этом конкуренция в данном секторе производства высокая. Для успешной работы на рынке необходимо обеспечивать высокое качество продукции и конкурентную цену.

С запуском завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске у белорусских производителей появилась возможность уйти от импорта сырья, не зависеть от ситуации за рубежом. Светлогорский ЦКК полностью удовлетворяет потребности местных переработчиков в целлюлозе.

Продукция предприятия хорошо известна белорусскому потребителю и пользуется высоким спросом на рынке, в том числе за рубежом. В частности, сейчас ведутся поставки в Великобританию. Работает предприятие и на рынках других европейских стран.

Руководством концерна поставлена задача осуществлять более активную политику в направлении повышения качества, расширения ассортимента выпускаемой продукции и эффективного маркетинга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2020
валюта курс
EUR 2.7028
USD 2.3810
RUB 3.4695
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6836 -0.0192
USD 2.3732 -0.0079
RUB 3.4764 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6820
USD 2.3720 2.3750
RUB 3.4730 3.4820
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1290
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.1000 68.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте