Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько во время посещения ИП "Мюникс" ООО нацелил руководство предприятия активнее заниматься маркетингом на внутреннем и внешнем рынках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, предприятие производит различные виды бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения: бумага-основа из целлюлозы, бумага-основа из макулатуры, с последующей переработкой в потребительский формат: туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца.

В 2014 году предприятие прошло полную модернизацию: установлено новое современное оборудование, переобучен и набран высококвалифицированный инженерно-технический персонал, расширены и отлажены логистические процессы.

В настоящее время предприятие приступило к новому этапу модернизации.

"Совершенствовать технологии производства необходимо постоянно, чтобы быть конкурентным и экономически эффективным, - отметил Михаил Касько. - Вы приняли это решение своевременно, главное - не затягивать со сроками и заранее прорабатывать вопросы сбыта той продукции, которую вы получите на обновленном производстве".

Продукция санитарно-гигиенического назначения востребована всегда, но при этом конкуренция в данном секторе производства высокая. Для успешной работы на рынке необходимо обеспечивать высокое качество продукции и конкурентную цену.

С запуском завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске у белорусских производителей появилась возможность уйти от импорта сырья, не зависеть от ситуации за рубежом. Светлогорский ЦКК полностью удовлетворяет потребности местных переработчиков в целлюлозе.

Продукция предприятия хорошо известна белорусскому потребителю и пользуется высоким спросом на рынке, в том числе за рубежом. В частности, сейчас ведутся поставки в Великобританию. Работает предприятие и на рынках других европейских стран.

Руководством концерна поставлена задача осуществлять более активную политику в направлении повышения качества, расширения ассортимента выпускаемой продукции и эффективного маркетинга.