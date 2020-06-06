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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОДОМА ЗАВЕРШАЕТСЯ В МОГИЛЕВЕ


13:18 08.06.2020

В Могилеве на ул. Воровского завершается строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома общей площадью квартир 1178,4 м2, в котором предусмотрено использование электрической энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, проект разработан ОАО «Могилевгражданпроект» и прошел экспертизу в августе 2019 года. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию – конец июня 2020 года.

По словам заместителя начальника Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Александра Маслова, здание многоквартирного жилого дома выполнено по бескаркасной, гибкой конструктивной схеме с вентилируемым фасадом с теплопроводностью не более 0,0389÷0,04Вт/(м×К). Окна запроектированы из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом. Кровля двухскатная шатровая, утепление чердачного перекрытия выполняется теплоизоляционными материалами с теплопроводностью не более 0,0399÷0,0414Вт/(м×К).

Приведенное сопротивление ограждающих конструкций дома соответствует современным требования по энергоэффективности и составляет: наружные стены – не менее 3,20 м2×°С/Вт; чердачное перекрытие – не менее 6,0 м2×°С/Вт.

В доме предусмотрен в качестве источника теплоснабжения – электронагрев для нужд отопления и горячего водоснабжения.

По данным ОАО «Могилевгражданпроект», ориентировочная стоимость 1м2 общей площади жилого дома с внутриплощадочной инженерной инфраструктурой, в текущих ценах 2 198 руб/м2, что сравнимо со средней стоимостью 1м2 в домах с традиционным способом отопления от тепловых сетей.

Для нужд отопления монтируются кварцево-оливиновые электрообогреватели производства Республики Беларусь типа «Теплея» единичной мощностью от 250 ÷ 750 Вт (общей электрической мощностью 47,35 кВт). Для более эффективного использования тепловой энергии на нужды отопления применяются настенные отражатели. Тепловая мощность обогревателей контролируется комплектным регулятором электронагрева.

Горячее водоснабжение реализовано по индивидуальному принципу с установкой в каждой квартире электроводонагревателя емкостью 100 литров единичной мощностью 1,6 кВт (общей электрической мощностью 38,4 кВт). Кроме того, в каждой квартире предусмотрен электрический полотенцесушитель мощностью 100 Вт.

Расчетная электрическая нагрузка не более 101,8 кВт. Мощность силового оборудования для целей отопления и горячего водоснабжения 88,15кВт. Годовой расход электроэнергии 576,22 тыс.кВт*час/год.

Управление рабочим освещением лестничных клеток производится автоматически в зависимости от уровня освещенности при помощи фотореле с установкой дополнительно по месту выключателей с выдержкой времени. На входных группах установлены светильники с датчиком движения.

Учет электроэнергии организован на базе современных электронных счетчиков активной энергии, установленными в этажных щитках для каждой квартиры: один для индивидуального учета расхода электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения; второй для учета электроэнергии остальных электроприборов. Для общедомовых потребителей – на вводном и распределительном устройствах.

В доме также организована автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (далее – АСКУЭ) на базе трехфазных счетчиков, контролирующих суммарное потребление электроэнергии всех индивидуальных потребителей (квартир) с дальнейшим выводом информации через концентратор в энергоснабжающую организацию.

Электроснабжение дома осуществляется от новой трансформаторной подстанции с двумя масляными трансформаторами мощностью по 250 кВА каждый, построенной вместе с домом.

Специалистами Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР с июля 2020 года будет производиться ежемесячный контроль и анализ потребления электроэнергии на нужды пищеприготовления, отопления и ГВС для дальнейшего сравнения аналогичных затрат в домах с традиционным отоплением от центральной теплосети.
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