Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года выросло до 49,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 8 июня зарегистрированы 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 823 человека, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 632 тыс. 993 теста.