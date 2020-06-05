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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» С НЕМЕЦКИМ КАПИТАЛОМ СОЗДАСТ БОЛЕЕ 1000 РАБОЧИХ МЕСТ


12:11 08.06.2020

В свободной экономической зоне «Брест» 5 июня зарегистрирован новый субъект хозяйствования – ООО «Полиполь Мебель Бел», который входит в состав немецкого холдинга POLIPOL

Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент построит предприятие на территории СЭЗ «Брест» в Ивацевичах. На участке площадью 24,5 га планируется возвести цех по изготовлению мягкой мебели и другие объекты, обеспечивающие производственный процесс.

Реализация бизнес-проекта POLIPOL в Брестской области рассчитана на 6 лет. За это время компания намеревается инвестировать в производство свыше 25 млн евро и создать более 1 тыс. рабочих мест. При этом 90% производимой продукции будет реализовываться на внешних рынках, главным образом, в Германии и других европейских странах.

ООО «Полиполь Мебель Бел» стало третьим субъектом хозяйствования СЭЗ «Брест», зарегистрированным с начало года. Сегодня на территории СЭЗ работают 73 резидента, в том числе шесть компаний с немецким капиталом. Предприниматели из Германии занимают первое место по уровню инвестиций – более 33% от общего объема.

СПРАВКА: ООО «Полиполь Мебель Бел» является одним из предприятий компании Polipol Produktions Verwaltungs GmbH (Германия), которая на протяжении 30 лет занимается производством и реализацией мягкой мебели на европейском рынке. Сегодня в немецкий холдинг входят 10 предприятий, на которых работают более 7 тыс. человек. Мебельные фабрики POLIPOL расположены в Германии и на территориях других европейских стран. Растущий спрос на продукцию компании определяет необходимость дальнейшего расширения производства.
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