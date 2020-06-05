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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ BR3 МЛН
11:32 08.06.2020
Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда президента Беларуси о поддержке культуры и искусства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Министерству культуры в 2020 году из средств фонда будет выделено более Br3 млн. Деньги будут направлены на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта "Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745-1750)".
Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.
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