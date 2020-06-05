Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда президента Беларуси о поддержке культуры и искусства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Министерству культуры в 2020 году из средств фонда будет выделено более Br3 млн. Деньги будут направлены на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта "Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745-1750)".

Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.