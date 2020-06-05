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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 16 ИЮНЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ МИНСКА В КИШИНЕВ


10:55 08.06.2020

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 16 июня возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Кишинев-Минск.

Как сообщает пресс-служба компании, вылеты будут организовываться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Билет можно купить на сайте авиакомпании.
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