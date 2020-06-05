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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДЕПОЗИТЫ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТЫ ДЛЯ 84,3 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
10:14 08.06.2020
На 1 июня 2020 г. для многодетных семей открыто 84 337 депозитных счета «Семейный капитал».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, на 1 июня на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 15 675 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 14 742 (94%), на получение образования – 531 (3,4%), на получение медицинских услуг – 402 заявления (2,6%).
Принято 14 074 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
По программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 81 721 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму $817,21 млн.
Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.
Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 г. включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
По программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 2616 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 58,860 млн рублей.
В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.
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