На 1 июня 2020 г. для многодетных семей открыто 84 337 депозитных счета «Семейный капитал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, на 1 июня на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 15 675 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 14 742 (94%), на получение образования – 531 (3,4%), на получение медицинских услуг – 402 заявления (2,6%).

Принято 14 074 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

По программе «Семейный капитал» 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 81 721 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму $817,21 млн.

Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 г. включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 2616 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 58,860 млн рублей.

В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.