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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОБСУДИЛИ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА


09:40 08.06.2020

Круглый стол по обсуждению изменений законодательства по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в формате видеоконференции состоялся 5 июня в Совете Республики Национального собрания под руководством председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец.

Как сообщает сайт Совета Республики, участники круглого стола рассмотрели и обсудили основные поправки в действующий закон о бухгалтерском учете и отчетности, предусмотренные проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении законов».

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что целью этих поправок являются расширение круга организаций, обязанных составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), упрощение требований к бухгалтерскому учету и составлению отчетности, легализации предпринимательской деятельности.

В процессе дискуссии Татьяна Рунец подчеркнула, что основным разработчиком законопроекта — Министерством финансов — проделана большая работа по комплексному приведению действующего закона в соответствие с законодательными актами и правоприменительной практикой. Также она акцентировала внимание на том, что руководители общественно значимых организаций должны использовать свою отчетность, составленную по стандартам МСФО, при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

Активное участие в обсуждении приняли председатель Палаты налоговых консультантов Республики Беларусь Павел Царев, главные бухгалтера ОАО «Красный пищевик» и ОАО УКХП «Бобруйскагромаш».

По итогам обсуждения Татьяной Рунец предложено участникам круглого стола представить постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам свои предложения по совершенствованию норм Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» для формирования общих рекомендаций, которые будут направлены Министерству финансов для работы над законопроектом.

В мероприятии приняли участие директор ОАО «Красный пищевик» С. Анюховский, сотрудники министерств финансов, по налогам и сборам, представители Аудиторской палаты и Палаты налоговых консультантов, а также руководители экономических служб предприятий реального сектора экономики Бобруйска.
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