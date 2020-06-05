ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ РАЗРАБАТЫВАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОРПУСНОЕ ШАССИ


09:17 08.06.2020

В ОАО «МЗКТ» разрабатывается новый образец автотехники военно-технического назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новинка представляет собой специальное корпусное шасси МЗКТ-692251, которое разрабатывается в качестве транспортной базы пункта боевого управления (ПБУ) колесного варианта ЗРК «БУК-МБ3К».

Шасси МЗКТ-692251 является полноприводным, колесной формулой 6х6, с управляемыми колесами первой оси. Грузоподъемность шасси, определяемая массой монтируемого оборудования, составляет 7000 кг.

В связи с тем, что пуско-заряжающая установка и самоходная огневая установки из состава колесного ЗРК «БУК-МБ3К» смонтированы на шасси МЗКТ-692250, черты облика, а также основные узлы и агрегаты шасси МЗКТ-692251 аналогичны шасси МЗКТ-692250.

Силовая установка шасси состоит из двигателя ТМЗ-8463.10 мощностью 500 л.с. и 6-ти скоростной гидромеханической передачей производства ОАО «МЗКТ». В трансмиссии используются изготавливаемые ОАО «МЗКТ» 2-х скоростная раздаточная коробка и разрезные мосты с системой межосевых и межколесных дифференциалов.

Плавность хода шасси обеспечивается независимой, гидропневматической подвеской с электронным управлением.

На шасси установлена бортовая информационно-управляющая система, которая осуществляет контроль параметров шасси и вывод информации на один из двух цветных графических дисплеев.

Конструкция корпуса шасси обусловлена принципом размещения аппаратуры и экипажа ПБУ. Корпус шасси состоит из 3-х основных отсеков: отсека управления, операторского отсека и моторно-трансмиссионного. Как и на шасси МЗКТ-692250, отсек размещения экипажа шасси МЗКТ-692251 выполнены пулезащищенными. Одним из отличий корпуса шасси МЗКТ-692251 от МЗКТ-692250 является увеличенная на 570 мм высота отсека размещения экипажа. Данное отличие выглядит виде «шапки» над передней частью шасси. Аналогичным образом было выполнено шасси МЗКТ-69221-131, входящее в состав командного пункта ЗРК «Бук-М2Э» российского производства. В отличие от шасси МЗКТ-69221-131 «шапка» шасси МЗКТ-692251 выполнена с измененным дизайном.

Отсек размещения экипажа шасси МЗКТ-692251 оборудован системами отопления, кондиционирования, вентиляции. Кроме того, шасси МЗКТ-692251 укомплектовано автоматическими системами пожаротушения и смазки подвижных соединений подвески и рулевого управления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2020
валюта курс
EUR 2.7028
USD 2.3810
RUB 3.4695
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7028 +0.0161
USD 2.3810 -0.0167
RUB 3.4695 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6950 2.7030
USD 2.3830 2.3880
RUB 3.4600 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 77.6000 78.0000
USD/RUB 68.7500 69.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте