В ОАО «МЗКТ» разрабатывается новый образец автотехники военно-технического назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новинка представляет собой специальное корпусное шасси МЗКТ-692251, которое разрабатывается в качестве транспортной базы пункта боевого управления (ПБУ) колесного варианта ЗРК «БУК-МБ3К».

Шасси МЗКТ-692251 является полноприводным, колесной формулой 6х6, с управляемыми колесами первой оси. Грузоподъемность шасси, определяемая массой монтируемого оборудования, составляет 7000 кг.

В связи с тем, что пуско-заряжающая установка и самоходная огневая установки из состава колесного ЗРК «БУК-МБ3К» смонтированы на шасси МЗКТ-692250, черты облика, а также основные узлы и агрегаты шасси МЗКТ-692251 аналогичны шасси МЗКТ-692250.

Силовая установка шасси состоит из двигателя ТМЗ-8463.10 мощностью 500 л.с. и 6-ти скоростной гидромеханической передачей производства ОАО «МЗКТ». В трансмиссии используются изготавливаемые ОАО «МЗКТ» 2-х скоростная раздаточная коробка и разрезные мосты с системой межосевых и межколесных дифференциалов.

Плавность хода шасси обеспечивается независимой, гидропневматической подвеской с электронным управлением.

На шасси установлена бортовая информационно-управляющая система, которая осуществляет контроль параметров шасси и вывод информации на один из двух цветных графических дисплеев.

Конструкция корпуса шасси обусловлена принципом размещения аппаратуры и экипажа ПБУ. Корпус шасси состоит из 3-х основных отсеков: отсека управления, операторского отсека и моторно-трансмиссионного. Как и на шасси МЗКТ-692250, отсек размещения экипажа шасси МЗКТ-692251 выполнены пулезащищенными. Одним из отличий корпуса шасси МЗКТ-692251 от МЗКТ-692250 является увеличенная на 570 мм высота отсека размещения экипажа. Данное отличие выглядит виде «шапки» над передней частью шасси. Аналогичным образом было выполнено шасси МЗКТ-69221-131, входящее в состав командного пункта ЗРК «Бук-М2Э» российского производства. В отличие от шасси МЗКТ-69221-131 «шапка» шасси МЗКТ-692251 выполнена с измененным дизайном.

Отсек размещения экипажа шасси МЗКТ-692251 оборудован системами отопления, кондиционирования, вентиляции. Кроме того, шасси МЗКТ-692251 укомплектовано автоматическими системами пожаротушения и смазки подвижных соединений подвески и рулевого управления.