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ЭКОНОМИКА РБ


НА КВАРТАЛЬНЫХ ТОРГАХ БУТБ РЕАЛИЗОВАНО 954 ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 67,3 МЛН BYN


18:30 05.06.2020

954 тыс. куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 67,3 млн BYN реализовано по итогам квартальных биржевых торгов, состоявшихся 4-5 июня 2020 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает пресс-служба БУБ, таким образом, почти достигнут рекордный результат мартовских квартальных торгов, когда объем реализации ресурса составил 67,7 млн BYN.

В то же время по сравнению с аналогичными торгами, проводившимися в июне 2019 г., сумма сделок как в денежном, так и в натуральном выражении выросла более чем в 2 раза.

По словам начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, нынешние квартальные торги стали самыми массовыми за всю историю биржи.

«На этот раз количество участников торгов было действительно беспрецедентным – 111 продавцов и порядка 700 покупателей, которые всего за 2 дня совершили 865 биржевых сделок. В итоге было реализовано 65% от общего объема древесины, выставленной на продажу. Считаю, что это очень хороший результат, учитывая снижение деловой активности в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, порадовало значительное присутствие предприятий малого и среднего бизнеса. Если раньше биржу критиковали, что на годовые и квартальные торги допускаются только крупные игроки, то сегодня этой проблемы не существует. Теперь все имеют равный доступ к ресурсу», – подчеркнул руководитель секции лесопродукции.

Всего на квартальные биржевые торги 4-5 июня было выставлено1,5 млн куб. м деловой древесины. Наибольшим спросом пользовалось балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На эти товарные позиции пришлось 96% всех сделок.
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