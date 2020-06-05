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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 45 СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ БГУ ПРОЙДУТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ
18:23 05.06.2020
Около 45 студенческих отрядов БГУ пройдут трудовую деятельность на различных объектах столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на протяжении летнего периода студенты ведущего вуза страны будут работать в педагогических, сельскохозяйственных, производственных и сервисных отрядах.
В качестве вожатых обучающихся БГУ ждут в СОК «Бригантина», оздоровительных лагерях «Дружба» и «Борок», Центре социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток». Сельскохозяйственные отряды будут работать в учебно-опытном Республиканском унитарном предприятии «Щемыслица» БГУ, предприятиях «Агрокомбинат Ждановичи» и «Тепличный комбинат «Мачулищи»». Производственные и сервисные отряды приглашены в компании «Атлант», «Минсктранс», «Виталюр» и др.
В этом месяце к работе уже приступили 6 отрядов. Отметим, запись в студенческие отряды продолжается до 15 июня в группе Штаба трудовых дел БРСМ БГУ «ВКонтакте».
Предполагается, что трудовой семестр в БГУ продлится до начала сентября. Всего ряды студенческих отрядов в нынешнем сезоне пополнят около 500 студентов БГУ.
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