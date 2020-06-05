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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ БИЗНЕСА


18:09 05.06.2020

Компания А1 запустила новую линейку тарифных планов «Интернет для офиса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение ориентировано на бизнес-пользователей и предлагает фиксированный доступ в интернет по привлекательной цене на наиболее популярных скоростях 50, 100 и 200 Мбит/с.

В новой линейке представлены шесть тарифных планов, предлагающих гибкий выбор скоростей для нужд бизнеса любого размера: «Интернет для офиса 20», «Интернет для офиса 50», «Интернет для офиса 100», «Интернет для офиса 200», «Интернет для офиса 500» и «Интернет для офиса 1024». Цифра в названии того или иного тарифа соответствует максимальной скорости интернет-соединения: 20, 50, 100, 200, 500 или 1024 Мбит/с соответственно.

При этом максимально доступная скорость на всех тарифах новой линейки будет предоставляться в период, совпадающий со временем работы большинства офисов белорусских компаний: с 9:00 до 18:00. В остальное время она будет составлять 10 Мбит/с.

При необходимости абоненты линейки «Интернет для офиса» могут обеспечить себе и другим сотрудникам доступ в интернет на максимально возможной для выбранного тарифного плана скорости и в другое время: для этого им предлагается дополнительная услуга «Круглосуточная скорость».

Кроме того, гарантией постоянного доступа в интернет для клиентов тарифных планов линейки «Интернет для офиса» станет возможность подключить резервный канал с использованием 3G- и 4G-сетей. Эта услуга доступна за 25 рублей в месяц. А для тех сотрудников, которые часто работают из дома или переведены на режим удаленной работы, к новой линейке можно подключить тарифные планы для организации удаленного рабочего места.

С размером абонентской платы на тарифах линейки «Интернет для офиса», а также стоимостью подключения услуги «Круглосуточная скорость» можно на сайте компании.
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