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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА БОРИСОВСКОГО РАЙОНА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ В ОРГАНИЗАЦИИ АПК


18:01 05.06.2020

Прокуратура Борисовского района закончила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора, главного зоотехника, начальника молочно-товарного комплекса и бригадира молочно-товарной фермы одного из предприятий АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в январе 2020 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору и используя свои служебные полномочия, из корыстной и иной личной заинтересованности сокрыли падеж 19 голов молодняка крупного рогатого скота.

Далее должностные лица сельхозпредприятия оформили фиктивные документы на прирезку телят с последующей реализацией мяса. Причиной тому назвали нецелесообразность их выращивания.

При этом обвиняемые дали незаконные указания подчиненным по службе работникам написать заявления о покупке в счет заработной платы мяса молодняка КРС, которое они в действительности не приобретали. Из их заработной платы впоследствии необоснованно удержали более 400 рублей.

Кроме того, 33-летний исполняющий обязанности директора предприятия в феврале 2020 года поручил подчиненным работникам внести заведомо ложные сведения и записи о падеже молодняка КРС и реализации его мяса в профильные отчеты животноводческого комплекса. Позднее такие сведения по его указанию были отражены и в форме государственной статистической отчетности 12-сх (животноводство).

Отчет за январь 2020 года был направлен в отдел статистики Борисовского района через специализированную программу. Это повлекло искажение данных государственной статистической отчетности.

Мотив – создать видимость эффективного руководства, безупречного выполнения должностных обязанностей и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину, чистосердечно раскаялись и помогали следствию. Их действия квалифицированы как превышение служебных полномочий по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А действия заместителя директора предприятия – дополнительно как служебный подлог по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.
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