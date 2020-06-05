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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕСУ НОВЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН С БЕЗЛИМИТОМ ЗВОНКОВ ВО ВСЕ СЕТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГАМИ
17:50 05.06.2020
МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью интернета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в стартовый пакет «Бизнес Unlim 2.0» входят: безлимитные минуты внутри МТС и в другие сети, интернет на скорости до 512 Кбит/сек.
Чтобы изменить скорость интернета на более высокую или воспользоваться передачей данных без ограничений по скорости, на «Бизнес Unlim 2.0» достаточно подключить одну из услуг «Повышение скорости»:
Ежемесячный платеж до 30 сентября 2020 г. на «Бизнес Unlim 2.0» составляет 14,50 рубля, далее стоимость составит 19,50 рубля в месяц. Скидка предоставляется всем абонентам автоматически — при подключении или при смене тарифного плана.
Тарифы «Бизнес Unlim», «Корпоративный Супер» и «Корпоративный Супер 8» с 6 июня 2020 г. уходят в архив и станут недоступны для подключения.
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