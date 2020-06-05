ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» и ООО «ПОЖСНАБ» (Борисов) 4 июня отгрузили первую партию пожарной и аварийно-спасательной техники для Государственного национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вся техника обладает улучшенными техническими характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона.

Контракт, заключенный на поставку специальной техники включает в себя более 70 единиц. Это и пожарные автоцистерны различной емкости, и автолестницы, и автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В поставку войдут также порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и даже мобильный госпиталь со станцией дезобработки.

Кроме того, монгольские спасательные службы получат вахтовые автобусы производства Минского автомобильного завода для доставки своего персонала к местам работы.

Вся специальная автотехника изготавливается на базе шасси МАЗ.

«Поставляемая современная пожарная и аварийно-спасательная техника – это результат совместной работы МЧС Республики Беларусь, технических специалистов ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ООО «ПОЖСНАБ». Вся техника прошла испытания в реальных условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций и зарекомендовала себя с наилучшей стороны», - отметили на предприятии.

Большим преимуществом данной поставки является совместная программа комплектации автотехники, разработанная специалистами ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ООО «ПОЖСНАБ». Такая программа предусматривает осуществление гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания техники и аварийно-спасательного инструмента, обучение сотрудников заказчика, оснащение необходимым сервисным оборудованием и инструментом.