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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ОАО «БИОТЕХ» ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ


17:27 05.06.2020

Крупный пакет акций ОАО «Биотех» в размере 99,8% уставного фонда предложен к продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили в комитете «Гомельоблимущество», продажа акций будет осуществляться посредством заключения договора в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», заявка на продажу акций размещена 25 мая 2020 года.

Для приобретения пакета акций и получения информации о его стоимости покупателю необходимо обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, список которых размещен на сайте Министерства финансов.

В собственности ОАО «Биотех» имеется гостиница «Октябрьская». Гостиница расположена в центре города Гомеля, в удалении от шумных улиц, рядом с главными достопримечательностями города: Дворцово – парковым ансамблем, Государственным цирком, Областным драматическим театром, Музеем Истории города Гомель, Гомельским областным музеем военной славы и другими. Вблизи расположены культурно - развлекательные центры, казино, рестораны, пиццерии, кафе, парк аттракционов, спортивные объекты, торговые центры, банки.

В гостинице имеются стандартные одно-, двух-, трех-, четырех-, пятиместные номера и конференц – зал. На территории гостиницы расположена круглосуточная бесплатная парковка, бар. Площадь земельного участка 0,2572 га, площадь строения – 3108,5 кв. м.
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