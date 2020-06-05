Закупки шрота через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) с начала года выросли на 22% и составили 134 млн BYN.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, за это время совершены 672 сделки по реализации 174 тыс. т шротов масличных культур (рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.).

Такая динамика обусловлена высокой концентрацией производителей и поставщиков шрота на биржевых торгах, что позволяет приобретать сырье на более выгодных условиях, чем на внебиржевом рынке.

Следующие торги шротами пройдут 9 июня 2020.

Ежегодно белорусские сельхозпредприятия закупают свыше 1 млн тонн шрота. При таких объемах даже незначительное снижение стоимости выливается в существенную экономию оборотных средств.

На бирже в каждых торгах участвуют в среднем 70 продавцов, которые конкурируют между собой и зачастую значительно снижают цену.

В результате только за прошлый год покупатели шрота сэкономили почти 4 млн BYN.

Сегодня на биржу приходится 45% от общего объема закупок шрота масличных в стране, и эта доля постоянно увеличивается.