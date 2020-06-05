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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МИНПРОМУ РЕКОМЕНДУЮТ УХОДИТЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ОДНОГО РЫНКА - РОССИЙСКОГО
17:11 05.06.2020
Предприятиям Минпрома необходимо обратить особое внимание на вопросы диверсификации экспорта. Такую задачу поставил назначенный в четверг на должность заместителя премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового министра промышленности Петра Пархомчика.
"Важнейший момент - экспорт. Пора уйти от зависимости от одного рынка - российского. Тем более, рынки сегодня потихоньку оживают", - сказал Юрий Назаров.
Вице-премьер обратил внимание на особый вклад предприятий Министерства промышленности в экономику с учетом того, что крупнейшие коллективы, флагманы работают в системе Минпрома. Он подчеркнул необходимость увеличивать темпы роста производства продукции.
Юрий Назаров анонсировал, что вскоре в правительстве будут рассматриваться дополнительные меры по минимизации влияния пандемии на экономику, и отметил необходимость поиска подходящих решений, сообщает Аппарат Совмина.
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