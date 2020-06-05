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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В ЕАЭС ОДЕЖДЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 40 ТЫС. РУБЛЕЙ


16:59 05.06.2020

Два факта незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза товара, предназначенного для коммерческого использования, пресекли сотрудники Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, два грузовика были направлены на осмотры с применением ИДК. В результате досмотров обнаружена незаконно ввозимая одежда общей стоимостью более 40 тыс. рублей.

Гражданин Польши, въезжавший через пункт пропуска «Брузги», предъявил к таможенному контролю документы на грузовое транспортное средство, следовавшее порожним на территорию Евразийского экономического союза. В грузовом отсеке автомобиля RENAULT за самодельно изготовленной перегородкой обнаружены коробки в полиэтиленовых пакетах, из которых извлечено более 450 единиц новой спортивной одежды.

Неделей ранее факт незаконного перемещения одежды выявлен в пункте пропуска «Привалка», через который гражданин Беларуси следовал на грузовике CITROEN. К таможенному контролю были предъявлены документы на запчасти, вместе с тем в грузовом помещении обнаружено более 400 незаявленных джинсовых брюк в комплекте с ремнями.

По фактам незаконного перемещения товара с сокрытием от таможенного контроля Гродненской региональной таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.
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