ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» в 2019 году завершило масштабный проект «Создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 тонн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, объем инвестиций в него составил порядка $270 млн.

В рамках проекта построен новый блок производственных цехов площадью 25,3 тыс. кв. метров, поставлено 562 единицы высокопроизводительного оборудования.

Сегодня ОАО «БЕЛАЗ» продолжает обновление и модернизацию станочного парка, приобретая высокотехнологичное оборудование для достижения более высокой точности изготовления и обработки деталей и уменьшения влияния человеческого фактора на качество выпускаемой продукции.

Производственный потенциал компании в последние годы существенно расширился, в том числе и за счет внедрения и успешного использования передовых технологий, прогрессивных технических решений, оборудования, материалов, в том числе в окрасочном и термогальваническом производстве, автоматизированной лазерной резки металла.

В конце прошлого года состоялся запуск новейшего по уровню применяемых технологий роботизированного окрасочного комплекса порошковой окраски деталей и узлов карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности и спецтехники. В целом во внедрение окрасочного комплекса компанией было инвестировано более $15 млн.

Самый передовой в Беларуси окрасочный комплекс (общая производственная площадь составляет 5200 м²) оснащен профессиональным оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество подготовки поверхности, грунтования и нанесения финишного покрытия на уровне мировых аналогов.

Внедрение роботизированной окрасочной линии нового поколения позволяет повысить качество защитно-декоративных покрытий выпускаемой продукции и увеличить срок службы финишного покрытия изделий до 7-10 лет, экономить лакокрасочные материалы (по расчетам специалистов, экономия в перерасчете на годовой объем окрашиваемых поверхностей составит €1,3 млн), существенно уменьшить за счет автоматизации долю ручного труда и минимизировать влияние на окраску человеческого фактора, а также значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, что ежегодно составляет 28 тонн летучих органических соединений.

Главной новинкой в термогальваническом производстве БЕЛАЗа стал современный комплекс оборудования для термической обработки колец подшипников, внедренный на предприятии в прошлом году.

Он предназначен для закалки наружных и внутренних колец крупногабаритных подшипников, изготовленных из стали 20Х2Н4А (после цементации и высокого отпуска). Закалка колец осуществляется в закалочном прессе при максимальной температуре в печи для аустенизации 1000°С.

Новейший автоматизированный комплекс обеспечивает высокое качество термической обработки колец подшипников и тем самым повышает ресурс работы редуктора мотор-колеса карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», обеспечивает выпуск импортозамещающей продукции в необходимом для предприятия объеме, значительно снижает энергозатраты и себестоимость изготовления колец подшипника как на этапе термообработки, так и на этапе дальнейшей механической обработки, плюс значительно улучшает условия труда при термообработке колец подшипников, а также снижает вредные выбросы в окружающую среду.

К одной из важнейших инноваций на производстве карьерной техники относится и применение промышленных лазеров для резки металла.

Лазерный луч имеет большое преимущество перед механическими инструментами: он может разрезать практически любой металл или сплав вне зависимости от физических свойств. Автоматизированная лазерная резка, запрограммированная на многократное выполнение повторяющихся действий, уменьшает риск человеческой ошибки.

С участием лазерных технологий на БЕЛАЗе сегодня изготавливается более 1500 деталей для карьерной техники. Лазеры позволяют разрезать заготовку из низкоуглеродистой стали толщиной до 25 мм, нержавеющей стали – до 20 мм, алюминиевых сплавов – до 12 мм. Максимальный вес обрабатываемой заготовки 2800 кг.

Благодаря использованию лазерной технологии карьерная техника «БЕЛАЗ» становится более прочной, долговечной, а значит, и конкурентоспособной на рынке.

Взаимодействие конструкторов предприятия и белорусских ученых уже не одно десятилетие позволяет БЕЛАЗу внедрять в производство принципиально новые разработки и создавать конкурентоспособную карьерную технику.

В рамках действующего соглашения между ОАО «БЕЛАЗ» и Национальной академией наук Республики Беларусь белазовскими специалистами совместно с учеными академии выполнен ряд важных научно-исследовательских и прикладных работ.

Разработана и внедрена в производство гамма новых сталей, конструкций и технологий изготовления крупногабаритных высоконагруженных отливок несущих конструкций, зубчатых колес, других деталей и агрегатов для карьерной техники. Это позволило создать сверхпрочную раму большегрузов «БЕЛАЗ». Надежность и ресурс трансмиссии и литосварных рамных конструкций карьерных самосвалов были увеличены в разы, что, в свою очередь, позволило увеличить и межремонтный интервал.