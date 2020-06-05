Новую молочно-товарную ферму (МТФ) в Столинском районе планируется ввести в строй 1 июля. С ходом ее строительства ознакомился председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения молочно-товарной фермы ОАО «Новая Припять».

Как сообщает сайт Брестского облисполкома, руководитель области интересовался показателями работы ОАО, а также перспективами в будущем развитии хозяйства. Делая упор на то, что будь то реконструкция или новое строительство, но в результате должно быть увеличение объемов производства и снижение себестоимости продукции.