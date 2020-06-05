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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ МТФ В СТОЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В СТРОЙ 1 ИЮЛЯ
16:32 05.06.2020
Новую молочно-товарную ферму (МТФ) в Столинском районе планируется ввести в строй 1 июля. С ходом ее строительства ознакомился председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время посещения молочно-товарной фермы ОАО «Новая Припять».
Как сообщает сайт Брестского облисполкома, руководитель области интересовался показателями работы ОАО, а также перспективами в будущем развитии хозяйства. Делая упор на то, что будь то реконструкция или новое строительство, но в результате должно быть увеличение объемов производства и снижение себестоимости продукции.
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