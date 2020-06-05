Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, проводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как сообщает Минздрав, здесь проводится лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе.

Стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 белорусского рубля, для нерезидентов – 56,63 белорусского рубля.

Лицам, которые хотят пройти тестирование, необходимо иметь с собой копию паспорта и копии билетов в ту страну, куда выезжают.

По завершении тестирования на инфекцию COVID-19 выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.