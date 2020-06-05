За пять месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано 18 299 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 4328 юридических лиц и 13 971 индивидуальный предприниматель.

В Брестской области зарегистрировано 368 юридических лиц и 1722 индивидуальных предпринимателя; в Витебской – 288 юрлиц и 1234 ИП; в Гомельской – 348 юрлиц и 1632 ИП; в Гродненской – 310 юрлиц и 1555 ИП; в Минской – 754 юлица и 2401 ИП; в Могилевской – 308 юрлиц и 1414 ИП; в Минске – 1892 юрлица и 4013 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 60 юридических лиц.

При этом в отношении 12646 субъектов хозяйствования (4184 юридических лиц и 8462 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).