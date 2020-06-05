Приоритетными в работе Министерства должны быть вопросы повышения эффективности управления государственными финансами. Такую задачу поставил назначенный в четверг на должность премьер-министра Роман Головченко перед новым министром финансов Юрием Селивертовым, представляя его коллективу.

По словам Романа Головченко, ситуация в экономике сегодня требует принятия точных и выверенных решений. В основе – сбалансированность бюджетной системы и рациональное расходование бюджетных средств. Все социальные гарантии государства должны исполняться в полном объеме.

Как сообщает Аппарат Совмина, от Министерства финансов и его нового руководителя правительство ожидает продолжения эффективной работы по данным направлениям.

«Минфин является одним из ключевых государственных органов и во многих вопросах должен быть флагманом государственной политики», – подчеркнул Роман Головченко.