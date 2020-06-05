|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОРИТЕТНЫМИ В РАБОТЕ МИНФИНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСФИНАНСАМИ – НОВЫЙ ПРЕМЬЕР
14:50 05.06.2020
Приоритетными в работе Министерства должны быть вопросы повышения эффективности управления государственными финансами. Такую задачу поставил назначенный в четверг на должность премьер-министра Роман Головченко перед новым министром финансов Юрием Селивертовым, представляя его коллективу.
По словам Романа Головченко, ситуация в экономике сегодня требует принятия точных и выверенных решений. В основе – сбалансированность бюджетной системы и рациональное расходование бюджетных средств. Все социальные гарантии государства должны исполняться в полном объеме.
Как сообщает Аппарат Совмина, от Министерства финансов и его нового руководителя правительство ожидает продолжения эффективной работы по данным направлениям.
«Минфин является одним из ключевых государственных органов и во многих вопросах должен быть флагманом государственной политики», – подчеркнул Роман Головченко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2020
Курсы в банках
на 05.06.2020
Конвертация в банках
на 05.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте