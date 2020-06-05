А1 установит солнечные панели в «зеленых школах» по всей Беларуси. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время в Беларуси стартовал конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» – экологический проект компании А1 в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством образования Беларуси и Программой Развития ООН в Беларуси.

В ходе его проведения планируется выбрать 7 «зеленых школ» – по одной в каждой области Республики Беларусь и в Минске. В них установят панели для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также специальное осветительное и аккумулирующее оборудование для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

«Для компании А1 экология и охрана окружающей среды являются важным стратегическим направлением корпоративной социальной ответственности. Мы приняли решение поддержать Национальный образовательный проект Минприроды и Министерства образования «Зеленые школы», предложив свою техническую экспертизу и взяв на себя реализацию всех аспектов, связанных с внедрением и эксплуатацией оборудования на солнечной энергии. Мы видим особую ценность данного проекта в том, что он объединяет экологию и образование и акцентирует возможность использования энергии из возобновляемых природных источников в повседневной жизни», – отметил первый заместитель генерального директора А1 Николай Юшкевич.

Одна из главных целей проекта – показать на практике каждому ученику, какую пользу приносит энергия из возобновляемых источников (в данном случае – энергия солнца). Планируется, что реализация проекта «Энергия солнца для Зеленых школ» сделает экологическую информацию более доступной для учащихся, а также послужит движущей силой в решении локальных экологических проблем.

Конкурс «Энергия солнца для Зеленых школ» - это не первая инициатива А1 в области возобновляемой энергии, которая обращает внимание на эффективность внедрения такого рода решений. С 2016 года в Брагинском районе Гомельской области функционирует солнечная электростанция из 85 тыс. солнечных панелей, возведенная на средства компании.