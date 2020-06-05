Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июня 2020 года выросло до почти 46,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 5 июня зарегистрированы 46 тыс. 868 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 22 тыс. 066 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 597 тыс. 013 тестов.