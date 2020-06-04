На базе центрального отделения почтовой связи Кобрин-6 открылся торговый объект в формате самообслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в продаже имеются бакалея, прохладительные напитки в ассортименте, мороженое и другие продукты.

Обновленный объект также ориентирован на работу «товары под заказ». Здесь можно заказать товары с почтового интернет-магазина shop.belpost.by с доставкой на дом.

Отдельное внимание отведено зоне посткроссинга, кроме широкого ассортимента почтовых карточек, здесь можно встретить послания из различных стран и мест нашего земного шара.

В целях активного привлечения внимания клиентов в центре зала выделена специальная торговая зона, где размещены печатные средства массовой информации.

Для удобства совершения покупок и сохранности личных вещей клиенты могут воспользоваться камерами хранения и специальным инвентарем – торговыми корзинками для покупок.

«Совершить необходимые покупки, приобрести любимый журнал, отправить почтовую карточку в адрес родных, порадовать своих близких приятными сувенирами, приобрести почтовую тару, лотерейные билеты, а также совершить операции по различным платежам – сейчас все это можно сделать в одном месте – выделенном зале отделения почтовой связи Кобрин-6», - отметили в РУП «Белпочта».