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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КОБРИН-6 ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ В ФОРМАТЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
12:20 05.06.2020
На базе центрального отделения почтовой связи Кобрин-6 открылся торговый объект в формате самообслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в продаже имеются бакалея, прохладительные напитки в ассортименте, мороженое и другие продукты.
Обновленный объект также ориентирован на работу «товары под заказ». Здесь можно заказать товары с почтового интернет-магазина shop.belpost.by с доставкой на дом.
Отдельное внимание отведено зоне посткроссинга, кроме широкого ассортимента почтовых карточек, здесь можно встретить послания из различных стран и мест нашего земного шара.
В целях активного привлечения внимания клиентов в центре зала выделена специальная торговая зона, где размещены печатные средства массовой информации.
Для удобства совершения покупок и сохранности личных вещей клиенты могут воспользоваться камерами хранения и специальным инвентарем – торговыми корзинками для покупок.
«Совершить необходимые покупки, приобрести любимый журнал, отправить почтовую карточку в адрес родных, порадовать своих близких приятными сувенирами, приобрести почтовую тару, лотерейные билеты, а также совершить операции по различным платежам – сейчас все это можно сделать в одном месте – выделенном зале отделения почтовой связи Кобрин-6», - отметили в РУП «Белпочта».
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