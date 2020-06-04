ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КОБРИН-6 ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ В ФОРМАТЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ


12:20 05.06.2020

На базе центрального отделения почтовой связи Кобрин-6 открылся торговый объект в формате самообслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в продаже имеются бакалея, прохладительные напитки в ассортименте, мороженое и другие продукты.

Обновленный объект также ориентирован на работу «товары под заказ». Здесь можно заказать товары с почтового интернет-магазина shop.belpost.by с доставкой на дом.

Отдельное внимание отведено зоне посткроссинга, кроме широкого ассортимента почтовых карточек, здесь можно встретить послания из различных стран и мест нашего земного шара.

В целях активного привлечения внимания клиентов в центре зала выделена специальная торговая зона, где размещены печатные средства массовой информации.

Для удобства совершения покупок и сохранности личных вещей клиенты могут воспользоваться камерами хранения и специальным инвентарем – торговыми корзинками для покупок.

«Совершить необходимые покупки, приобрести любимый журнал, отправить почтовую карточку в адрес родных, порадовать своих близких приятными сувенирами, приобрести почтовую тару, лотерейные билеты, а также совершить операции по различным платежам – сейчас все это можно сделать в одном месте – выделенном зале отделения почтовой связи Кобрин-6», - отметили в РУП «Белпочта».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
валюта курс
EUR 2.6867
USD 2.3977
RUB 3.4741
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6867 +0.0094
USD 2.3977 +0.0092
RUB 3.4741 -0.0217
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7070 2.7200
USD 2.3960 2.4000
RUB 3.4600 3.4750
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.3000 1.1350
EUR/RUB 78.0000 78.8000
USD/RUB 68.8000 69.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте