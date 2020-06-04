Граждане Беларуси смогут попасть в Европу при наличии справки об отсутствии заболеваний COVID-19. Такая информация прозвучала в ходе состоявшейся 3 июня онлайн-конференции с участием Министерства здравоохранения, Департамента по туризму, Республиканского Союза туристических организаций (РСТО), общественных объединений.

Как сообщается на сайте РСТО, Европейский Союз определил перечень стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза с целью туризма, деловых поездок и другими целями с 1 июня 2020 г. Беларуси в этих списках нет.

На сегодня главное условие для страны, откуда могут въезжать граждане в страны ЕС, это количество заболевших. Оно не должно превышать 25 человек на 100 тысяч жителей. В Беларуси количество заболевших COVID-19 составляет 474 человека на 100 тысяч жителей.

Тем не менее, по рекомендации ВОЗ, страны ЕС могут принимать граждан из списка неблагополучных (по эпидемиологической ситуации) при наличии справки об отсутствии заболеваний COVID-19.

Минздрав Беларуси разработал данные справки на основании рекомендаций ВОЗ на русском и английском языках и готов выдавать по необходимости.

Основным основанием для проведения тестов и выдачи такой справки является оплаченный билет туда и обратно и содержащий номер билета, по которому будет уезжать из Беларуси гражданин.

Если нужен экпресс-тест, то, по заявлению Минздрава, возможность выполнить данную услугу будет предоставляться.

Цена такого теста для граждан Беларуси составит 41 белорусский рубль, для нерезидентов – 56 белорусских рублей.

Перечень поликлиник, где можно будет получить справку и сдать тест, Минздрав в настоящее время определяет.