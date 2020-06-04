Новое производство изделий из бетона, участие в создании которого примет иностранный инвестор, планируется запустить в Витебске до конца 2020 года, пишет газета «Витебские вести».

Немецкая компания направит не менее 400 тыс. долларов на реанимацию производственной площадки бывшего коммунального ремонтно-строительного предприятия.Об этом стало известно по результатам аукциона в комитете «Витебскоблимущество».

На торги была выставлена бывшая производственная база на ул. С. Панковой в областном центре. Она не используется с июля 2019 года после того, как ДКПУП «Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска» было признано банкротом и ликвидировано. В состав лота включены два сооружения общей площадью более 740 кв. м (одно из них — крытый бетонно-смесительный узел), продавалось также право аренды земельного участка 0,4 га на 25 лет. Объект привлек одного покупателя, который выложил за недвижимость более 172,2 тыс. рублей.

Новый собственник рассчитывает потеснить конкурентов и занять долю рынка прежде всего за счет качества. Его обеспечит высококлассное оборудование, аналогов которому нет как минимум в области.

По словам его представителя Вадима Шапрунова, новый собственник в тандеме с немецким инвестором намерен вдохнуть вторую жизнь в проблемный актив. Там планируется установить автоматизированную линию по выпуску тротуарной плитки, бордюров, элементов благоустройства, строительных блоков и другой бетонной продукции. Оборудование из Швеции 2019 года выпуска с начинкой от немецких компаний рассчитано на производство 650 кв. м изделий в смену. Немецкий партнер готов также закупить и обеспечить монтаж оборудования, предоставить специализированный транспорт. Первоначально предполагается создать около 20 рабочих мест, обучение персонала также возьмет на себя иностранный участник проекта.

Реализовать планы партнеры готовы в текущем году, конечно, при условии восстановления деловой активности после пандемии.

«В регионе достаточно хорошо развито производство бетонных изделий, а мы рассчитываем потеснить конкурентов и занять долю рынка прежде всего за счет качества. Его обеспечит высококлассное оборудование, аналогов которому нет как минимум в области, - отметил Вадим Шапрунов.

Сертифицированная по европейским стандартам продукция будет реализовываться белорусским потребителям и экспортироваться в ближайшие к Витебской области регионы России. В дальнейшем от рыночных позиций производителя будет зависеть выбор стратегии развития компании. Пока же немецкий партнер готов наращивать инвестиционное сотрудничество, в том числе для расширения выпуска строительных материалов.