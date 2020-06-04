В Беларуси создана трехуровневая система поддержки экономики в условиях пандемии. Об этом рассказал министр экономики на очередной встрече с представителями бизнес-сообщества, которая прошла 4 июня в формате видеоконференции и была посвящена реализации указа №143 «О поддержке экономики» в регионах.

По его словам, первый уровень направлен на снижение издержек для организаций и индивидуальных предпринимателей посредством уменьшения налоговой нагрузки, снижения арендной платы на землю и имущество, сокращения задолженности за энергоресурсы. А также возможности скорректировать амортизационную политику, произвести перерасчет курсовых разниц и отнесение их на будущие периоды.

Второй уровень – поддержка нанимателей по выплате заработной платы и социальной помощи гражданам.

Третий уровень – точечная поддержка предприятий, пострадавших от пандемии. Создана специальная рабочая группа при Совете министров, которая еженедельно рассматривает соответствующие предложения концернов, министерств и исполкомов.

«Что касается непосредственно положений указа «О поддержке экономики», то мы наблюдаем активную работу местных органов власти над его реализацией. На сегодня в облисполкомы и Мингорисполком поступило более 4 тысяч обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки. Ее уже получило около 1,7 тысячи субъектов хозяйствования, остальные обращения еще находятся в стадии рассмотрения», - сообщил министр экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, во встрече приняли участие директор Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова, председатель Совета республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун, председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, директор Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, директор Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин, и.о. председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, председатель Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей) Анатолий Харлап, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Со стороны госорганов на мероприятие были приглашены первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич, управляющий Фондом социальной защиты населения Наталья Павлюченко, представители Министерства здравоохранения.

Регионы на встрече представляли заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко, председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Самолазов, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Мудрогелов, первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Александр Костюков.