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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ОТКРЫЛСЯ В РЯЗАНИ
09:35 05.06.2020
Новый сервис автомобильной техники МАЗ открылся в Рязани (Российская Федерация). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.
Там отметили, что компания «Рязань МАЗ Сервис» уже на протяжении почти пятнадцати лет активно реализует автотехнику МАЗ в своем регионе. За это время компания приобрела популярность. Среди постоянных клиентов появились крупные организации, работа с которыми требует технического обслуживания и выставочных площадей высокого уровня.
На данный момент ООО «Рязань МАЗ Сервис» является единственным официальным дилером Минского автомобильного завода на территории Рязанской области. Основные направления деятельности компании: реализация автотехники и автобусов МАЗ, спецтехники на базе МАЗ, реализация запасных частей, гарантийное и послегарантийное обслуживание автотехники МАЗ. Среди постоянных клиентов компании такие крупные организации как ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Приокский завод цветных металлов», ООО «Завод Технофлекс» и др.
«Рязань МАЗ Сервис» сегодня — это высококвалифицированные сотрудники, оперативная работа сервисных центров, индивидуальный подход к каждому клиенту, работа с корпоративными клиентами и полный ассортимент автотехники МАЗ, а современные сервисные мощности позволяют обеспечить в режиме 24/7 своевременное и качественное обслуживание грузовой и пассажирской техники Минского автозавода.
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