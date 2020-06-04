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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 9,5%
09:23 05.06.2020
Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2020 года 501,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за четыре месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,5%.
По добровольным видам страхования за январь-апрель 2020 года страховые взносы составили 329,3 млн рублей, что на 35,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2020 года – 172,6 млн рублей, что на 7,9 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,6% (за январь-апрель 2019 года – 64,1%).
За январь-апрель 2020 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 257,7 млн рублей, что на 44,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2020 года составил 51,3% (за январь- апрель 2019 года – 46,6%).
За январь-апрель 2020 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 53,0 млн рублей (за январь- апрель 2019 года – 54,8 млн рублей), из них 29,3 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 23,7 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2019 года – 32,7 млн рублей и 22,1 млн рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 мая 2020 года составила 8909 человек (на 1 мая 2019 года – 8737 человек).
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