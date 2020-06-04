Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство и Нацбанк с просьбой разъяснить ситуацию, связанную с требованиями некоторых госорганов о переводе счетов предприятий из частных банков в государственные. Об этом сообщается на сайте РСПП.

Союз обеспокоен ситуацией, связанной с появлением в интернет-СМИ и соцсетях копий документов, свидетельствующих об активных действиях представителей государства, осуществляющих владельческий надзор, по переводу подотчетных им субъектов хозяйствования из банков с иностранным капиталом на обслуживание в государственные белорусские банки.

«Мы искренне надеемся, что информационный повод, послуживший основанием для нашего обращения, был искусственно создан пользователями социальных сетей, и документы, обсуждаемые на форумах и в социальных сетях, не имеют отношения к действиям государственных органов и должностных лиц и рассчитываем, что Ваш ответ прояснит ситуацию», - говорится в обращении РСПП.

Договор между субъектами хозяйствования и банками на услуги является гражданско-правовым договором, его заключение и расторжение должно производиться в рамках принципа свободы гражданско-правового договора. Тем не менее, банк, в соответствии с принципами банковской деятельности, заложенными в статье 13 Банковского кодекса Республики Беларусь, не вправе ни отказать в обслуживании клиенту, ни воспрепятствовать его уходу на обслуживание к другому банку. Очевидно, что массовый уход клиентов из банка нанесет ему невосполнимый урон, подрывая репутацию банка как игрока на рынке банковских услуг.

«Безусловно, представители государственных органов, осуществляющие владельческий надзор, имеют право в рамках установленной процедуры принятия хозяйственным обществом решений проводить волю государства по любому вопросу деятельности курируемого общества. Однако хотелось бы понимать, какими решениями Правительства продиктовано стремление уйти из обслуживания в коммерческих банках или банках с иностранным капиталом в пользу государственных белорусских банков, существуют ли дополнительные риски при обслуживании в банках с российским капиталом?», - отмечается в обращении.

По мнению РСПП, в свете сложившейся кризисной экономической ситуации подобные информационные манипуляции создают дополнительную нервозность и сеют панику среди белорусских коммерческих субъектов хозяйствования и банков, в том числе – и среди членов союза.

РСПП считает, что регулятору необходимо озвучить официальную позицию по следующим вопросам:

1. существуют ли экономически обоснованные причины для финансовой неустойчивости банковской системы Республики Беларусь, повлек ли экономический кризис какие-либо сбои в работе банков с иностранным капиталом вообще или с российским капиталом, в частности;

2. существует ли стратегия Национального банка, которая создает необходимость дополнительной защиты интересов белорусских субъектов хозяйствования путем перехода их на обслуживание в государственные банки?

РСПП просит Нацбанк и правительство официально ответить на обращения, подтвердить либо опровергнуть наличие поводов для беспокойства у белорусских субъектов хозяйствования относительно стабильности финансового рынка.