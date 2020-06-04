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ЭКОНОМИКА РБ
АМКОДОР НАЧАЛ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО ОКРАСОЧНОГО КОМПЛЕКСА
18:11 04.06.2020
Эксплуатация нового производственного корпуса, оснащенного комплексом окрасочного оборудования итальянской компании, начата на предприятии холдинга «АМКОДОР» – заводе «Дормаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, корпус состоит из двух участков. На первом смонтированы дробеструйная и две окрасочно-сушильные камеры. В дробеструйной камере проводится предварительная подготовка деталей и сварных конструкций перед окрашиванием – удаляется окалина, ржавчина и придается необходимая шероховатость поверхности. В одной из окрасочно-сушильных камер сварные конструкции, детали и узлы машин грунтуются, окрашиваются и высушиваются при температуре 60 градусов; в другой производится окрашивание машин в сборе после приемо-сдаточных испытаний.
На втором участке установлена линия окрашивания, на которой проводится подготовка поверхности при помощи дробеметной очистки и туннеля предварительной подготовки химическими материалами, и оборудование для нанесения и сушки покрытия. Линия предназначена для окрашивания мелких и средних по размеру деталей. Производительность линии составляет 123 тысячи квадратных метров окрашиваемой поверхности в год, что примерно соответствует восьмистам-тысяче готовых машин.
Введение в строй нового окрасочного корпуса позволило решить две глобальные задачи. Во-первых, за счет улучшения производственной логистики производительность окрасочных работ выросла в 3-4 раза. Во-вторых, применение передовых технологий и оборудования ведущего мирового производителя, а также расширение гаммы применяемых лакокрасочных материалов существенно повысило качество выполняемых работ.
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