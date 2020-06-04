Национальная система аккредитации Беларуси подтвердила соответствие европейским и международным требованиям. Такое решение в конце мая текущего года принял Совет по многостороннему соглашению Европейской организации по аккредитации (ЕА МАС) по итогам рассмотрения результатов паритетной оценки Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, состоявшейся в ноябре 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, на основании положительного отчета группы международных экспертов ЕА, а также с учетом итоговой рекомендации рабочей группы Совета ЕА МАС подтверждено следующее.

Орган по аккредитации Республики Беларусь, функции которого выполняет Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА), продемонстрировал успешное внедрение требований новых версий международных стандартов ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия» и ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Кроме того, БГЦА не только подтвердил статус подписанта соглашения с ЕА о взаимном признании аккредитации в части испытаний, калибровки, сертификации продукции, персонала, систем менеджмента, но и расширил область его применения по таким направлениям, как аккредитация инспекционных органов, медицинских лабораторий, провайдеров проверки квалификации.

Таким образом, расширение соглашения в указанных сферах на региональном уровне позволит расширить сферу признания и на глобальном уровне в рамках соглашений с международными организациями по аккредитации ILAC и IAF. Участие в этих глобальных соглашениях позволяет Республике Беларусь на равных условиях претендовать на признание результатов оценки соответствия, проводимой в нашей стране, при осуществлении международной торговли. Как следствие, отечественные предприятия и организации смогут снизить затраты при экспорте продукции и услуг, повысив их конкурентоспособность.

Полноправным участником этих соглашений Беларусь стала в конце 2018 г. По установленным ЕА процедурам в 2019 г. состоялась повторная оценка с целью подтверждения данного статуса и расширения сферы признания. Программа оценки была широкоохватывающей и всесторонней. С 11 по 15 ноября 2019 г. 10 международных экспертов из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Румынии, Хорватии, Чехии проверили выполнение Национальной системой аккредитации Республики Беларусь основополагающих международных стандартов в области оценки соответствия, международных документов ILAC, IAF и ЕА, а также европейских требований в сфере аккредитации и оценки соответствия. В целом экспертная группа ЕА дала системе высокую оценку компетентности. Очередная паритетная оценка теперь назначена на 2023 г.