|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО БУДНЯМ В ЧАСЫ «ПИК» НА 2-Й ВЕТКЕ МИНСКОГО МЕТРО ПУСТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА
17:41 04.06.2020
С 5 июня по будним дням на 2-й линии метрополитена (Автозаводской) будет дополнительно предусмотрена работа 6 составов в часы «пик» с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», интервал движения поездов на 2-й линии в указанное время будет сокращен с 3-х минут до 2,5 минуты, как и на 1-й линии метрополитена.
Кроме того, с 5 июня по будним дням с 6:30 до 8:30 будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 115Э, 127, 144С, 159 на 1 единицу на каждом.
Решение принято на основании результатов мониторинга пассажиропотока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 04.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте