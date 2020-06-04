С 5 июня по будним дням на 2-й линии метрополитена (Автозаводской) будет дополнительно предусмотрена работа 6 составов в часы «пик» с 6:30 до 8:30 и с 17:00 до 19:00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», интервал движения поездов на 2-й линии в указанное время будет сокращен с 3-х минут до 2,5 минуты, как и на 1-й линии метрополитена.

Кроме того, с 5 июня по будним дням с 6:30 до 8:30 будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 115Э, 127, 144С, 159 на 1 единицу на каждом.

Решение принято на основании результатов мониторинга пассажиропотока.