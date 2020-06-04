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ЭКОНОМИКА РБ


КЛАДОВЩИК РАЙПО СОЗДАВАЛА ИЗЛИШКИ МЯСА, ПРИСВАИВАЛА ИХ И ПРОДАВАЛА ПО ЗАНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ


17:18 04.06.2020

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили махинации в Ельском райпо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, кладовщица убойного цеха подозревается в присвоении и незаконной реализации мясной продукции – по данному факту следователи возбудили уголовное дело.

По информации Ельского РОВД, 65-летняя жительница райцентра в соответствующих актах занижала вес мяса, получаемого после убоя крупного рогатого скота. Излишки складировались в холодильных камерах, пока за ними не приезжали перекупщики – как правило, представители фирм или частники. Женщина выписывала на мясо фиктивные товаротранспортные накладные, после чего продукция поставлялась в торговые точки столицы и Минской области.

В начале мая оперативники вместе с ГАИ остановили автомобиль одного из таких покупателей в Ельском районе. Внутри микроавтобуса правоохранители обнаружили около 900 килограммов разделанных туш. Со слов водителя, он приобрел товар у подозреваемой за 4,5 тыс. рублей. Однако позже установили, что реальная сумма ущерба составила свыше 5,8 тыс. рублей.

Действиям кладовщицы следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за присвоение вверенного имущества. Известно, что она занимала должность всего несколько месяцев как подменный работник. Ранее пожилая женщина долгое время работа в сфере потребкооперации, к уголовной ответственности не привлеклась.
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