|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫЯВИЛИ СВЫШЕ 50 НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ
17:05 04.06.2020
Налоговыми органами Минской области выявляются граждане, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси, но не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за пять месяцев 2020 года налоговыми органами выявлено свыше 50 нелегальных таксистов.
Сумма предъявленных налогов составила 4 тысячи рублей, штрафов за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности с конфискацией полученного дохода от осуществления такой деятельности – 6,2 тысяч рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 04.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте