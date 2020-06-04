Налоговыми органами Минской области выявляются граждане, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси, но не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за пять месяцев 2020 года налоговыми органами выявлено свыше 50 нелегальных таксистов.

Сумма предъявленных налогов составила 4 тысячи рублей, штрафов за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности с конфискацией полученного дохода от осуществления такой деятельности – 6,2 тысяч рублей.