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РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ КВАРТИР В МИНСКЕ В МАЕ ПРОДОЛЖИЛСЯ


16:43 04.06.2020

Рекордная конкуренция на рынке долгосрочной аренды жилья давит на цены: снижение длится третий месяц подряд.

Рост предложения на рынке аренды квартир в Минске продолжается. За последний месяц на Realt.by размещалось свыше 5 тысяч объявлений, что на 12% больше, чем месяцем ранее. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. Для сравнения: годом ранее свободных квартир на рынке было на треть меньше.

Спрос на долгосрочную аренду квартир пока остается довольно низким по меркам летних или осенних месяцев, но некоторое оживление в мае все же началось. Активность по поиску съемного жилья в Минске выросла по итогам месяца на четверть. Тенденция к росту спроса должна продолжиться в ближайшие месяцы.

Аренда квартир в Минске дешевеет третий месяц подряд: в мае динамика была отрицательной у всех типов квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $269 (снижение на 1,8%); 2-комнатные квартиры — $344 (снижение на 2,5%); 3-комнатные квартиры — $445 (снижение на 2,4%).

В мае снизились и цены на квартиры, и цены на съем жилья, в результате чего инвестиционная привлекательность аренды практически не изменилась. На данный момент средняя доходность от сдачи квартир в аренду составляет 5,85%, что в 2,5 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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