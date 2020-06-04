С 5 июня 2020 года оказывающие бытовые услуги (в том числе указанные как услуги по аренде либо услуги по прокату, включенные в Реестр бытовых услуг) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять прием денежных средств, в том числе наличных, с применением кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

Как поясняет пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области, это правило закреплено постановлением Совета министров и Национального банка № 819/16 от 29 ноября 2019 г., которое вступает в силу с 5 июня.

При этом допускается не использовать кассовое оборудование (для приема наличных денежных средств оформляются соответствующие квитанции) в случаях:

оказания бытовых услуг (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, хранения автотранспортных средств) в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих такие услуги, не более трех человек в одну смену;

осуществления розничной торговли товарами в объектах бытового обслуживания населения (за исключением таких объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, хранения автотранспортных средств), расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников не более трех.

Установка платежных терминалов не требуется только в объектах бытового обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более трех человек в одну смену, а также объектах с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более одного человека в смену.