|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ТРАНСФОРМИРУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ С ПОМОЩЬЮ SAP CUSTOMER EXPERIENCE
16:05 04.06.2020
Государственное производственное объединение «Белоруснефть» ввело в промышленную эксплуатацию новую систему по управлению программой лояльности на базе решений SAP Customer Experience для управления маркетингом и взаимодействием с клиентами.
Партнером по внедрению проекта выступила компания «АтлантКонсалт».
Чтобы быть ближе к клиенту, отвечать требованиям рынка, выдерживать конкурентоспособность на рынке реализации нефтепродуктов и не снижать темпы развития комплекса АЗС, в компании приняли решение внедрить новую систему по управлению программой лояльности SAP Customer Experience.
«Мы строим наш бизнес вокруг клиента и его опыта. Именно поэтому нам так важно понимать его желания и реакцию на наше с ним взаимодействие. Чтобы быть в тренде современных рыночных условий, повысить лояльность посетителей, развивать возможности быстрой и эффективной обратной связи, было принято решение о переходе на SAP Customer Experience. Для «Белоруснефть» это не только выбор в пользу более совершенных, современных программных продуктов для управления клиентским опытом, но и повышение культуры бизнеса, платформа для его дальнейшего развития», – рассказал Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
Новая система по управлению программой лояльности состоит из нескольких функциональных блоков, которые позволяют эффективно взаимодействовать с клиентами, анализировать данные, а на их основе разрабатывать коммуникации. Для удобства и мобильности клиентов на АЗС используются современные способы идентификации: новая карта лояльности, QR-код в мобильном приложении или номер мобильного телефона. Функционал системы позволяет дифференцировать вознаграждения в зависимости от покупательского поведения, ассортимента приобретаемых товаров и услуг, географии и частоты использования карт лояльности.
Появились новые инструменты для изучения особенностей потребительского поведения. Это обработка данных по маршрутам клиентов, покупкам, а также то, как часто они приобретают те или иные товары. Бизнес-трансформация способствует повышению эффективности коммуникаций с клиентами по всем директ-каналам: телефон, электронная почта, мессенджеры, социальные сети.
Внедрение системы позволит специалистам компании «Белоруснефть» развивать и дисконтную составляющую программы лояльности. Она распространяется в том числе на не зарегистрированных потребителей. Это актуально для розничного рынка нефтепродуктов Беларуси как транзитной страны. В планах маркетологов «Белоруснефть» развитие таких инструментов, как адресные и сезонные предложения, индивидуальные рассылки, углубленная сегментация клиентов по нескольким признакам.
«Белоруснефть» предъявляет высокие требования к технологическим возможностям решений для своей цифровой инфраструктуры. Решения SAP Customer Experience помогут компании построить омниканальную платформу для управления коммерцией, выстроить персонализированное взаимодействие с клиентами и централизованно управлять процессами маркетинга», – прокомментировал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 04.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте