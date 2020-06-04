В Беларуси расширена сфера применения средств защиты растений в лесном хозяйстве. Соответствующее решение было принято на заседании Совета по регистрации средств защиты растений и удобрений, которое состоялось в Государственном учреждении «Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», расширена сфера применения в лесном хозяйстве препарата Биопестицид КСАНТРЕЛ, Ж (титр жизнеспособных спор 0,1 млрд./см 3 (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин бактерий Bacillus thuringiensis БИМ В-711 Д, споры и продукты метаболизма бактерий Bacillus subtilis БИМ В-712 Д)) для проведения защитных обработок растений ясеня от халарового некроза путем опрыскивания растений 2% рабочей жидкостью с нормой расхода препарата 6 л/га.

Кроме того, расширен спектр применения следующих препаратов:

АКТОФИТ 0,2% к.э. (аверсектин С, 2 г/л) для проведения защитных обработок сосновых насаждений от рыжего соснового пилильщика путем опрыскивания в период вегетации 2% рабочей жидкостью с нормой расхода препарата 4 л/га;

ГИГАНТ, РП (ацетамиприд, 200 г/кг) для проведения защитных обработок лесосеменных плантаций хвойных пород от вредителей шишек и семян путем опрыскивания объектов постоянной лесосеменной базы 0,2% рабочей жидкостью с нормой расхода препарата 0,2 кг/га.

Регистрационные испытания по расширению спектра применения ГИГАНТ, РП проведены ГУ «Беллесозащита».

Учреждением «Беллесозащита» постоянно актуализируется список средств защиты растений, разрешенных для применения в лесном хозяйстве (кроме гербицидов) и приводится на сайте учреждения в разделе Защита леса от вредителей и болезней /Лесопатологу.