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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МТС ПОЗВОЛЯЕТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СВОИХ БЛИЗКИХ


15:15 04.06.2020

Оператор МТС запустил приложение «Семья здесь», которое позволяет в режиме онлайн получать данные о местоположении своих близких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис работает во всех сетях (2G/3G/4G) оператора и позволяет определить местонахождение членов семьи ближайшими базовыми станциями МТС. После подключения к услуге все данные, включая адрес, где находится абонент МТС, будут видны на интерактивной карте мобильного приложения. Услуга актуальна для родительского контроля.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение «Семья здесь» из Play Market или App Store. После авторизации пользователь направляет из приложения запросы абонентам, о местоположении которых хочет знать. Они получают SMS с номера 5115 и в случае согласия становятся активными в «Семья здесь».

При подключении «Семья здесь» до 31 июля 2020 года первые 30 дней услуга предоставляется бесплатно. Далее ежемесячный платеж за пользование сервисом составит 3,50 рубля. В абонентскую плату включено неограниченное количество запросов местоположения на 4-х абонентов МТС, в том числе владельца услуги.

Приложение «Семья здесь» доступно для смартфонов с операционной системой Android и iOS. Мобильный интернет-трафик не тарифицируется.
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